У вівторок, 21 березня, суд затвердив рішення, згідно з яким Гаві знову має бути зареєстрований як гравець молодіжної команди Барселони. Про це інформує Diario Sport.

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Повідомляється, що апеляційна скарга Барселони була скасована, оскільки клуб надіслав документ із запізненням. Тепер у клубу є 20 днів, щоб звернутися до регіонального суду Барселони і дочекатися сприятливого рішення.

Джерело повідомляє, що Барселона подасть нову заявку на реєстрацію Гаві.

Через це рішення пункт про колишній статус гравця знову набув чинності. Якщо клуб не виправить ситуацію, влітку Гаві стане вільним агентом і матиме право покинути стан "блаугранас" безкоштовно.

З наступного матчу Гаві буде змушений знову почати грати під 30-м номером.

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