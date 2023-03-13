Журналіст Костянтин Андріюк оприлюднив документ з ухваленим рішенням суду щодо продовження відсторонення Андрія Павелка від його обов'язків.

Павелку продовжили відсторонення з посади президента УАФ до 13 травня, повідомив журналіст Костянтин Андріюк в своєму Telegram-каналі. Ця ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена протягом 5 днів.

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Втім, на офіційній сторінці УАФ у Facebook вже відреагували на це рішення. "Сьогодні відбулося засідання щодо "продовження" строку дії тимчасового "відсторонення" президента УАФ Андрія Павелка від посади. Суд "продовжив" такий строк до 13 травня. Проте продовження де-юре та де-факто не відбулося.

Рішення суду, яким уперше було частково задоволено клопотання прокурорів про тимчасове відсторонення Андрія Павелка, не набрало законної сили! Бо суддя встановив особливий порядок його виконання – рішення набуде чинності тільки після оскарження в апеляційній інстанції.

Тому наразі таке рішення не набуло чинності. Андрій Павелко, як і генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький, оскаржили попередні ухвали суду й сьогодні продовжують виконувати свої посадові обов’язки. Апеляційний розгляд триває".

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