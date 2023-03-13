Громадський суд Барселони скасував реєстрацію контракту Гаві через те, що каталонський клуб не подав вчасно документи.

Барселона запізнилася на один день із подачею позову стосовно реєстрації нового контракту Гаві, через що Громадський суд Барселони скасував реєстрацію контракту півзахисника. Про це інформує Relevo.

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Тепер гравцеві доведеться повернути свій колишній ігровий номер – 30. У січні гравець змінив свій номер на 8-й.

Нагадаємо, що в грудні Барселона не могла заявити Гаві через роздуту зарплатну відомість. Потім Ла Ліга повідомила клубу, що 18-річного півзахисника не можна зареєструвати як гравця першої команди через те, що його новий контракт не відповідав економічним вимогам.

Пізніше суд дозволив Барселоні зареєструвати новий контракт Гаві, а Ла Ліга подала апеляцію. Тепер суд анулював рішення про реєстрацію контракту Гаві – каталонський клуб подав позов після закінчення крайнього терміну.

Барселона має право подати апеляцію на це рішення. Якщо її буде відхилено, Гаві повинен буде повернути собі футболку з 30-м номером.

За новою угодою зарплата Гаві мала зрости приблизно до 8 мільйонів євро.

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