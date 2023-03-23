"У нинішньому сезоні в нас у складі Шахтаря вже були важкі матчі – Ліга чемпіонів, Ліга Європи. Але за національну збірну я на такому рівні ще не грав. Лише в товариських поєдинках, та й то два роки тому. За цей час багато що змінилося – і тренер, і сама команда. Та і я змінився. Тому це новий виклик.

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Настрій у нас позитивний, готуємося до матчу. Атмосфера просто супер. Я радий бачити всіх своїх партнерів. Для мене Руслан Ротань – добре знайомий наставник по молодіжній команді. Його тренерський стиль не змінився, хоча в молодіжці трохи інший графік тренувань. Це перший збір національної команди під керівництвом Руслана Петровича, і він хоче донести до всіх гравців свої ідеї, тому приділяє багато уваги тактиці. Але самі тренування такі ж, як і в молодіжній збірній.

Щодо збірної Англії, то в них дуже сильний склад, великий вибір виконавців. На мою думку, не має великого значення, хто в них буде грати. Там кожен може вийти на поле і не випаде з команди. Ми не розраховуємо на втому англійців після матчу з Італією. Маємо підготуватися на всі сто відсотків до цього дуже важливого і важкого протистояння", – цитує Судакова сайт УАФ.

Сьогодні, 23 березня, збірна проведе спаринг із Брентфордом. Дуель з "Трьома левами" відбудеться 3 днями пізніше на Вемблі, старт о 19:00.

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