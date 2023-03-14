"Зараз емоції трішки вщухли, але спостерігати за діями арбітра під час матчу спокійно було неможливо. І не потрібно бути вболівальником Миная, щоб визнати серію грубих помилок суддівської бригади у матчі проти Олександрії.

Ще у першому таймі ми мали б бити пенальті за фол проти Олега Вишневського, але арбітр залишив порушення правил без уваги. А після перерви суддя цілком міг вилучати Дениса Мірошніченка. Він двічі грубо зіграв проти Андрія Булези й одного разу – проти Назарія Воробчака. При цьому у двох випадках Олексій Деревінський навіть не призначив штрафний удар. Тобто, на його думку, бити по ногах та ліктем в обличчя – це все в рамках правил.

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Звичайно, найгарячіший момент – це зарахований у наші ворота гол з офсайдe. Стосовно цього моменту більшість спортивних журналістів опублікували у себе скріншот, на якому видно, що Кожушко в момент передачі перебуває у положенні поза грою. Це простий епізод, там не було динаміки, і лайнсмен Олександр Холодинський мав помітити, що гравець Олександрії перебуває за спинами захисників Миная. А, можливо, він і помітив. Тоді чому не просигналізував про це? Смішно від того, що сам Кожушко бачив, що в офсайді. І, здається, одразу не повірив, що йому дадуть виконати передачу.

Виходить так, що переможця матчу вирішують не команди, а призначають судді. У нашому випадку це зовсім не перебільшення. Неправомірний м'яч був зарахований на 84-й хвилині. Увесь цей час ми перемагали 1:0 завдяки голу Вадима Вітенчука. І цілком могли довести гру до перемоги. Але мусили задовольнятися одним очком.

Це не перший матч, у якому арбітри демонструють свою некомпетентність. Далеко ходити не потрібно – згадайте минулий поєдинок проти Львова. До перерви лайнсмен двічі проігнорував офсайд у Грися. У моменті з навісною передачею нападник Львова дійсно десь лише на пів корпусу заліз у положення поза грою. Можливо, без VAR помітити було важко – хто з нас не помиляється?

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Але двома хвилинами раніше той самий Грисьо на метри два був ближче до воріт, ніж наші захисники. І рухався він правим флангом паралельно з лайнсменом. Я не вірю, що суддя не помітив положення поза грою у гравця. Це ж неможливо. У чому причина його мовчазної реакції – я не знаю. Просто поясніть, як після таких ігор дивитись в очі футболістам? Нашому тренерському штабу другий тур поспіль доводиться працювати психологами. Набридло вже.

Таке суддівське свавілля вбиває всю мотивацію як у команди, так і керівництва. Закарпаття – не промисловий регіон. Нам і так важко утримувати клуб рівня УПЛ. Але ми намагаємось, створюємо якісь умови для гравців. Проте після таких ігор мотивація утримувати футбольний клуб справді зникає. А навіщо? Щоб потім спостерігати за тим, як судді вбивають твою команду на футбольному полі? І хіба ми такі одні? Якщо змонтувати відео з усіх суддівських помилок у 17-у турі, вистачить на рівноцінний матч – 90 хвилин плюс компенсований час. Тоді навіщо нам таке суддівство?" – обурився Пересоляк в коментарі UA-football.

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