"Чому не грає Супряга та його не було навіть у заявці на гру з СК Дніпро-1? На цьому етапі форма Супряги не дозволяє йому конкурувати на рівних із тими футболістами, які є в Динамо.

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На Влада розраховує Луческу, але Супрязі потрібно набрати форму. Це головна причина, через яку його немає у заявці", – розповів Циганик в коментарі на Telegram-каналі Football Hub.

Раніше повідомлялось, що Супряга потрапив до серйозної ДТП, через що не зміг підготуватись до першого офіційного поєдинку в новому році. Владислав мав складну травму, через яку не провів жодної офіційної секунди за Динамо у першій частині сезону. Востаннє нападник забивав на клубному рівні ще 23 вересня 2020 року – матч проти Гента у кваліфікації ЛЧ.

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