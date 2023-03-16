"Як там Супряга? У ДТП він постраждав не сильно. Наскільки я знаю, обмежився легким переляком, вдарився обличчям у подушку безпеки.

Супряга потрапив у серйозну ДТП і не міг допомогти Динамо проти Інгульця – відомі наслідки для форварда та його машини

Потім Владислав трохи захворів, наскільки я чув. Як каже класик: "Кому вже молитися?" – повідомив журналіст у Telegram-каналі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, напередодні матчу 16-го туру УПЛ з Інгульцем форвард Динамо Владислав Супряга потрапив у ДТП. Не зіграв нападник і у наступному поєдинку проти СК Дніпро-1. Журналіст Ігор Циганик заявив, що непотрапляння футболіста до складу пов'язане з його слабкою формою, яка не дозволяє йому конкурувати на рівних із тими футболістами, які є в Динамо.

Нагадаємо, Супряга мав складну травму, через яку не провів жодної офіційної секунди за Динамо у першій частині сезону. Востаннє нападник забивав на клубному рівні ще 23 вересня 2020 року – у матчі проти Гента у кваліфікації ЛЧ.

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