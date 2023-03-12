"Суркіс дуже не хотів Маркевича": Циганик зізнався, хто продавив призначення тренера у збірну України
Відомі журналісти Ігор Циганик та Віктор Вацко розповіли, як тодішній тенер Металіста Мирон Маркевич опинився біля керма національної команди.
"Коломойський дуже хотів, щоб тренером збірної був Мирон Маркевич. Він мав вплив на президента ФФУ Григорія Суркіса. Ярославський не хотів відпускати Маркевича в збірну, щоб той був сконцентрований виключно на Металісті.
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Коломойський приїхав на матч Дніпра і Металіста, і в перерві вони з Ярославським домовилися, що Маркевич буде поєднувати Металіст і збірну.
На виконкомі, де призначили Маркевича, з'явилася плівка про договірну гру Металіста з Карпатами (19 квітня 2008 року, – прим.). Суркіс дуже не хотів Маркевича. Йому потрібен був зручний тренер. Маркевич відпрацював чотири матчі. Почали роздмухувати скандал. Ярославський психанув, і вся ця історія прикрилася", – розповів Циганик в ефірі YouTube-каналу ВЗБІРНА.
"Коломойський, Ахметов, Ярославський і ще деякі президенти клубів домовилися платити премії збірній. Розповідали, що за перемоги в товариських матчах футболісти отримували по 60 або 80 тисяч у. о. Маркевич мав тренувати збірну після Шевченка. Вирішили заощадити. Історія з Маркевичем має показати, що тренер не може очолювати клуб і збірну. Не в Україні, так точно", – додав Вацко.
Нагадаємо, Маркевич очолив збірну України 1 лютого 2010 року і здобув з національною командою 3 перемоги і 1 нічию. У серпні, через зняття з Металіста очок за нібито договірний матч з Карпатами, подав у відставку.
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