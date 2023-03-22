Напередодні румунські ЗМІ заявили, що головний тренер Динамо Мірча Луческу може очолити Ніццу. Буцімто 77-річний фахівець вже навіть встиг у Польщі провести переговори з керівництвом французького клубу і попросив зачекати до літа, оскільки не хоче кидати Динамо в складній ситуації.

"Бракує Забарного та Миколенка": Попов – про непрості часи Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс вже встиг відреагувати на чутки. "Немає сенсу коментувати цю маячню", – заявив бос киян у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо влітку 2020 року і одразу ж виграв з командою чемпіонат та Кубок України. У поточному сезоні після 18-ти турів кияни у турнірній таблиці УПЛ йдуть четвертими і відстають від лідера – Шахтаря – на 9 очок (у "гірників" ще є гра у запасі). Контракт румуна з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2024 року.

Зоря переграла Динамо у матчі УПЛ – орендовані кияни помучили, жахіття команди Луческу без лідера і контраст замін