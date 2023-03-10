Шахтар розписав нічию з Фейєнордом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як після цього змінився доробок України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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Нічиєю Шахтар заробив для України 1 пункт. Оскільки всі наші здобутки діляться на 5 команд, то коефіцієнт країни за підсумками тижня збільшився на 0,2 очка.

Ще після перших матчів плей-офф українські клуби виконали головне завдання – гарантували топ-15 з двома командами в Лізі чемпіонів і збереженням 5 повпредів. Зараз продовжується боротьба за 13 місце зі Швейцарією, якій програємо 0,425 очка.

Конкурент вчора наростив перевагу, хоча й показав аналогічний результат. Базель зіграв унічию зі Слованом і також заробив 1 пункт. Однак Швейцарія була представлена 4 командами в єврокубках, тому отримала 0,25 очка в таблицю коефіцієнтів.

Відіграти таке відставання нескладно. Шахтарю потрібно виступити краще за Базель. Вихід у наступний раунд Ліги Європи принесе "гірникам" бонусний пункт, тоді як Базель не може заробляти бонусів аж до півфіналу Ліги конференцій.

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Замахнутися на 12 сходинку майже нереально, адже там йде Туреччина, в якої 2,2 очка відриву та ще три команди в Європі. Щоправда, цього тижня турки провалилися. Фенербахче програв Севільї, Сівваспор поступився Фіорентині та лише Істанбул Башакшехір набрав бал нічиєю з Гентом.

На вершині таблиці коефіцієнтів варто відзначити слабкі виступи іспанських клубів і традиційні успіхи АПЛ. Італія єдина зберігає всіх (7) представників у єврокубках. Франція натомість залишилася з одною командою після вильоту ПСЖ (Ніцца в Лізі конференцій).