"Зрозуміло, що після такої поразки виникає гірке відчуття розчарування. Я обіцяв більше не говорити про суддівство після Монци у січні, бо тоді сталося щось дуже серйозне. У матчі з Юве сталося те саме.

Скандальний гол з двома руками у відеоогляді матчу Інтер – Ювентус – 0:1

Ми пропустили гол, що є неприйнятним в епоху VAR. Ще більш неприйнятно і зневажливо чути, як вони виправдовуються, буцімто не було чітких кадрів. Ми постраждали та просимо поваги. Після цього тренеру складно говорити про гру. Я бачив 20 різних зображень, на яких видно руки гравців Ювентуса.

Ми багато разів грали проти Юве, ми знали, що вони будуть небезпечні в контратаках, оскільки це їхня головна загроза. Ми припустилися трохи більше помилок, ніж зазвичай, але доводиться констатувати, що помилка суддів явно вплинула на матч і сповільнила наше просування до зони Ліги чемпіонів.

Хлопці добре бачили, що відбувалося на полі, їм не потрібні повтори. Вони дуже добре трималися у другому таймі з огляду на обставини. Це не помилка моєї команди, це помилка суддів", – наводить слова Індзагі Football Italia.

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