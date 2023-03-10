"Ті, хто голосував за мене, не розуміються у футболі": Зінченко з гумором відреагував на титул гравця місяця в Арсеналі
Захисник Арсенала Олександр Зінченко записав відеоподяку для фанатів, які голосували за нього.
Українського фулбека вдруге поспіль визнали найкращим гравцем у команді. За Зінченка проголосували 49% вболівальників Арсенала. Щоб висловити свою вдячність, він записав жартівливе відео, яким поділився в соцмережах.
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"Привіт, друзі. Надіюсь, у вас все добре. Дуже дякую, що вибрали мене знову гравцем місяця. Я знаю, що мої товариші вб'ють мене, тому що вони думають, що люди, які голосували за мене, не розуміються у футболі. Але забудьте про них. Давайте тиснути разом до самого, самого кінця. Вперед, "каноніри", – заявив Зінченко.
Нагадаємо, що в лютому лівий захисник Арсенала провів 5 матчів у складі своєї команди і всі – в основі. Також Зінченко забив свій дебютний гол в АПЛ.
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