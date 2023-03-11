"Одного разу на мене вийшла відома агентська фірма Pro Eleven, я підписав із ними контракт, і вони знайшли варіант із Боавіштою. Я переїхав до Порту, підписав угоду та тренувався з першою командою два місяці.

На той час я отримав дебютний виклик до молодіжної збірної України на турнір до Анталії. Але за тиждень до виклику в мене сталася травма гомілкостопа. Я повинен був відновитись до збірної, яка б травма не була. Такий шанс дається раз у житті, і я не міг його проґавити, хоча багато хто відмовляв мене від поїздки, поки я повністю не відновлюся. Я відвідував басейн, робив всі належні процедури.

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Зрештою я поїхав у збірну, грав на уколах і не зміг показати навіть 50 відсотків свого рівня. Коли я повертався до Португалії з Анталії, мене зупинили у Мадриді та сказали, що у мене прострочена віза. Зрештою, мені довелося сидіти в Україні три місяці. Коли я повернувся до Боавішти, то команда там була вже сформована. Тренер одразу мені сказав, що я не гратиму. Клуб прийняв рішення, що я виступатиму за U-23. Я відмовився, і Боавішта вирішила розірвати контракт. Потім я рік був в Україні без футболу, гроші закінчувалися та довелося працювати таксистом. Я вважаю це хорошим досвідом.

Пам'ятаю, як уночі з Хрещатика віз дівчину до Борисполя. На цьому маршруті платили хороші гроші. Дівчина була у дорогому одязі, видно, що не з простих. Я так і не зрозумів, чому вона викликала звичайне таксі, а не ВІП. Як правило, я не дозволяю курити в машині, але вона попросила подиміти айкос. Я дозволив, якщо вона видуватиме дим у заднє вікно.

Мене почав дратувати своєрідний запах айкосу, але доводилося терпіти, адже сам дозволив. Ми приїхали до шикарного особняка, я вже почав з нею прощатися, а вона каже: "Ти не хочеш зайти до мене покурити кальян і зайнятися сексом? Моїх батьків немає вдома, нам ніхто не завадить". Я говорю: "Дякую, але ні, я відмовлюся від такої чудової пропозиції. Мені ще додому їхати", – розповів Сердюк в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, що за 16 матчів у складі ЦСКА 1948 нападник забив дев'ять голів і зробив три результативні передачі. В минулому турі він формив дубль.

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