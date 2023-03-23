Тренер Зеніта Анатолій Тимощук хоче повернути все, чого позбавила його УАФ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тимощук сподівається повернутись в історію українського футболу, через що буде судитись з УАФ у Спортивному арбітражному суді в Лозанні, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Розгляд справи для кожної зі сторін з урахуванням всіх процесуальних етапів обійдеться орієнтовно у 100 тисяч євро. Раніше Тимощук програв апеляції в усіх внутрішніх інстанціях. Його інтереси в Лозанні представлятиме болгарин Георгі Градєв, який не вперше співпрацює з Зенітом. Зокрема, він представляв інтереси росіян у справі щодо їхнього відсторонення від змагань клубів і збірних, але місію порятунку агресорів успішно завалив.

Нагадаємо, що УАФ позбавила Тимощука усіх досягнень, титулів, а також тренерської ліцензії після того, як Анатолій промовчав щодо загарбницької війни, яку Росія розпочала проти України.

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