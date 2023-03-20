Український футбольний ринок сьогодні не може позихуватися захмарними зарплатами і, як наслідок, дорогими та якісними гравцями. Однак, приклад Шахтаря і Михайла Мудрика дозволяють сподіватись на краще.

Українська Прем'єр-ліга після 2014 року втратила свою привабливість для легіонерів. Як наслідок, послабилась і конкуренція між українськими гравцями, що не могло сприяти підвищенню якості гри. Початок повномасштабної війни у лютому 2022-го взагалі поставив під питання існування українського футболу. Попри зникнення низки команд, чемпіонат України живе і навіть тішить нас інтригами.

"Футбол 24" склав рейтинг із найдорожчих гравців УПЛ на даний момент, опираючись на дані Transfermarkt. Наразі найбільший цінник – 11 млн євро. Однак, зважаючи на те, як уміє продавати власних гравців донецький Шахтар – це явно не межа.

Топ-10 найдорожчих трансферів гравців збірної України – 2023 рік уже подарував подвійне оновлення рейтингу