У неділю у 26-му турі Серії А відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 26-й тур

Лечче – Торіно – 0:2

Голи: Сінго, 20, Санабрія, 23

Вилучення: Бароні, 33 (тренер Лечче) – Юріч, 33 (тренер Торіно)

Верона – Монца – 1:1

Голи: Верді, 51 – Сенсі, 55

Кремонезе – Фіорентина – 0:2

Голи: Мандрагора, 27, Кабрал, 50

Рома – Сассуоло – 3:4

Голи: Залевскі, 26, Дибала, 51, Вейналдум, 90+5 – Лор'єнте, 13, 18, Берарді, 45+3, Пінамонті, 75

Вилучення: Кумбулла, 45+3 (Рома, червона картка)

Ювентус – Сампдорія – 4:2

Голи: Бремер, 11, Рабйо, 26, 64, Суле, 90+4 – Ауджелло, 31, Джурічіч, 32

Нереалізований пенальті: Влаховіч, 69

Розкішний гол Хвічі у відеоогляді матчу Наполі – Аталанта – 2:0

Лечче, якому сьогодні виповнилось 115 років, приймав у себе вдома Торіно. Святковий день не вдався – Сінго та Санабрія за 3 хвилини оформили комфортну перевагу. Кінцівка тайму вийшла нервовою: 6 жовтих карток та вилучення наставників команд. Марко Бароне та Івана Юріча. По перерві Лечче не зміг бодай чимось відповісти, тож Торіно довів гру до перемоги. Таким чином, туринці набрали 37 очок піднявшись на сьоме місце, а Лечче з 27 пунктами залишився п'ятнадцятим.

Верона розписала бойову нічию з Монцою. Команди не змогли забити у першому таймі, а по перерві протягом чотирьох хвилин обмінялись голами. За трохи Капрарі навіть подвоїв перевагу гостей, але VAR зафіксував офсайд. Верона продовжує животіти на дні турнірної таблиці, а Монца йде дванадцятою.

Кремонезе на своєму полі поступився Фіорентині. "Фіалки" після перемоги над Сівасспором в 1/8 фіналу Ліги конференцій продовжили переможну ходу в Серії А. Гості забили по голу у кожному з таймів і піднялись на одинадцяту сходинку, Кремонезе – останній.

Рома і Сассуоло влаштували справжній трилер. Героєм поєдинку став Лор'єнте, який ще до середини першого тайму оформив дубль, а згодом записав до свого активу і асист. Господарі забили у відповідь, але отримали гол у роздягальню з пенальті, залишились без Кумбулли (якого вилучили за грубу гру) і пішли на перерву поступаючись 1:3.

Після відпочинку вийшов Дибала і скоротив відставання до мінімуму. Берарді майже одразу міг реалізувати четвертий гол Сассуоло, але влучив у поперечину. За його промах згодом поквитався Пінамонті. Вже у доданий час Вейналдум зробив розрив мінімальним, але зачепитись бодай за нічию "вовкам" не вистачило часу. Поразка не дозволила Ромі скористатись осічкою Лаціо і піднятись у топ-3 Серії А.

Ювентус сподівався легко забрати три очки у матчі проти найгіршої команди Серії А. Спочатку здалося, що план справді спрацює. Сампдорія швидко пропустила два голи, двічі провалившись в обороні після подач із кутових. Туринці – знані майстри "засушити" гру, але сьогодні щось пішло не так. Генуезці провели божевільний відрізок на хвилину часу, упродовж якого розігнала дві гольові контратаки. Аллегрі відреагував подвійною заміною відразу по перерві, і це спрацювало.

У другому таймі Ювентус не залишив аутсайдеру жодних шансів. Рабйо оформив дубль. Влаховіч змарнував розкішний шанс перервати гольову засуху, не реалізувавши пенальті. Вже у компенсований серб із вигідної позиції знову не переграв кіпера. Зате першим на добиванні був Матіас Суле, який забив дебютний гол за туринців. Завдяки цій перемозі команда Массімілано Аллегрі закріпилася поруч із зоною єврокубків.

Наполі впевнено здолав Аталанту і відірвався від Інтера вже на 18 очок, Лаціо втратив шанс піднятися на друге місце