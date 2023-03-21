Головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте може покинути клуб найближчим часом. Італійський фахівець розкритикував своїх гравців, які більше не бажають тренуватися під керівництвом нинішнього наставника.

Гравці Тоттенхема жадають негайного звільнення Конте – тирада про егоїстів стала останньою краплею

Президент лондонського клубу планує прискорити звільнення Конте. Леві знайшов потенційного кандидата на посаду головного тренера. Як повідомляє, talkSPORT, окрім Почеттіно та Мейсона, Тоттенхем зацікавлений в послугах Олівера Гласнера, який наразі очолює Айнтрахт. Керівництво клубу вже зв'язалося з представниками фахівця.

Контракт австрійця з німецьким клубом закінчується наступного літа, а нова угода ще не підписана. В минулому сезоні Гласнер привів свою команду до перемоги в Лізі Європи.

Мілан вперше за 11 років вийшов у 1/4 ЛЧ – Тоттенхем провалився і став дебютною втратою АПЛ у єврокубках