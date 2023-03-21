Тоттенхем може замінити Конте переможцем Ліги Європи
Керівництво лондонського клубу не пробачить італійцю його сенсаційну промову.
Головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте може покинути клуб найближчим часом. Італійський фахівець розкритикував своїх гравців, які більше не бажають тренуватися під керівництвом нинішнього наставника.
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Президент лондонського клубу планує прискорити звільнення Конте. Леві знайшов потенційного кандидата на посаду головного тренера. Як повідомляє, talkSPORT, окрім Почеттіно та Мейсона, Тоттенхем зацікавлений в послугах Олівера Гласнера, який наразі очолює Айнтрахт. Керівництво клубу вже зв'язалося з представниками фахівця.
Контракт австрійця з німецьким клубом закінчується наступного літа, а нова угода ще не підписана. В минулому сезоні Гласнер привів свою команду до перемоги в Лізі Європи.
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