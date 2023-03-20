Тоттенхем продасть свого капітана Харрі Кейна, тільки якщо за нього заплатять 100 мільйонів фунтів одним траншем.

Керівництво "шпор" повідомило Манчестер Юнайтед про те, що Харрі Кейн коштує 100 мільйонів фунтів. Про це інформує The Times.

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Повідомляється, що лондонський клуб буде готовий розпрощатися зі своїм капітаном тільки в тому випадку, якщо за нього дадуть саме таку суму одним траншем. Згідно з джерелом, боси Тоттенхема сподіваються, що ці умови відлякають Манчестер Юнайтед.

Контракт Кейна зі "шпорами" діє до літа 2024 року. Лондонський клуб розгляне варіант із продажем форварда, якщо Харрі відмовиться від продовження угоди.

У цьому сезоні на рахунку Кейна 22 голи в 38 матчах за Тоттенхем у всіх турнірах.

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