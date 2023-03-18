В рамках суботньої програми 28-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 28-й тур

Саутгемптон – Тоттенхем – 3:3

Голи: Адамс, 46, Волкотт, 77, Ворд-Проуз, 90+3 (пен) – Порро, 45+1, Кейн, 65, Перішіч, 74

Вулверхемптон – Лідс – 2:4

Голи: Хонні, 65, Кунья, 73 – Харрісон, 6, Айлінг, 49, Крістенсен, 62, Родріго, 90+7

Вилучення: Хонні, 82 (Вулверхемптон), Нуньєш, 90+10 (Вулверхемптон)

Астон Вілла – Борнмут – 3:0

Голи: Луїс, 7, Ремзі, 80, Буендіа, 89

Брентфорд – Лестер – 1:1

Голи: Єнсен, 32 – Барнс, 52

Вилучення: Баптіст, 90+2 (Брентфорд)

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Тоттенхем у важкому матчі з шістьма голами не зміг перемогти Саутгемптон. Важким матч був не тільки через шалений спротив аутсайдера АПЛ, а й через несподівані кадрові проблеми – "шпори" втратили Рішарлісона на 5-й хвилині, а "святі" залишились без Белла-Кочапа на 8-й. Настільки швидких замін у складі двох команд в АПЛ ніколи не траплялось.

Команди йшли приблизно на рівних як за кількістю ударів, так і за показником xG та явних гольових нагод. Тоттенхем відкрив рахунок прямо перед перервою зусиллями Порро, однак Саутгемптон відігрався одразу після відновлення гри – голом відзначився Адамс. Лондонці відповіли двома голами в середині другого тайму (забили Кейн і Перішіч), але вже за дві хвилини після третього пропущеного Волкотт повернув "святих" у матч. 2:3!

Ну а в компенсований час господарі ще й пенальті заробили. Ворд-Проуз реалізував його, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 3:3! Тоттенхем не зміг піднятися на третю позицію. Кейн же вдев'яте у сезоні АПЛ забив головою, повторивши рекорд Данкана Фергюсона із чемпіонату 1997/98.

Лідс перестріляв Вулверхемптон на виїзді. Матч продемонстрував фантастичне марнотратство "вулвз" – вони провели 23 удари по воротах і награли на 2,86 очікуваних голів, але на 62 хвилину горіли з рахунком 0:3. Лишень після цього господарі відквитали два м'ячі зусиллями Хонні й Куньї.

Втім, підопічні Хулена Лопетегі самі себе підставили. Хонні вже на 82-й хвилині перетворився з героя в антигероя, отримавши пряму червону. Залишившись у більшості, йоркширці добили суперника голом Родріго в компенсований час. 2:4!

Лідс набрав 26 очок і відірвався від зони вильоту на два залікових бали, а "вулвз" мають на один пункт більше.

Забарний не потрапив у заявку Борнмута на виїзний матч проти Астон Вілли. Ну і добре – його конкуренти знову провалилися, допустивши 20 ударів по власних воротах. Бірмінгемцям дозволили настріляти аж 3,2 очікуваних голи.

Саме стільки м'ячів "віллани" й провели, влаштувавши Борнмуту розгром. 3:0! Як наслідок, "вишеньки" залишились у зоні вильоту на передостанній позиції, хоча до рятівної 17-ї сходинки не вистачає всього одного очка.

Рівно на такій дистанції від Забарного залишився Лестер, який у виїзному матчі з Брентфордом перервав 5-матчеву серію поразок. Втім, безвиграшна серія продовжилась – команди розписали результативну нічию. На гол Єнсенса в першому таймі "лисиці" відповіли точним пострілом Барнса в другому. 1:1!

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