Грузинський журналіст Кахабер Дгебуадзе розповів, як Хвіча Кварацхелія покинув російську першість та перебрався до Наполі, а початок війни в Україні пришвидшив цей трансфер.

– Свого часу Хвіча опинився в чемпіонаті Росії. Можливо, вам щось відомо про інтерес українських грандів до нього в той час?

– Насправді, такої інформації не чув, у ЗМІ не читав, що був інтерес зі сторони українських грандів. Ми знаємо, що грузинські гравці – часті гості в українській першості. Зараз до Шахтаря теж перейшов наш гравець (Гочолейшвілі – прим.). Український чемпіонат – одна з сильних першостей.

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Зараз вже ситуація міняється. Після Кварацхелії багато європейських грандів і команд з топ-чемпіонатів стали інакше дивитись на грузинський ринок, на гравців. Вже є зацікавленість зі сторони італійських клубів, тож цілком можливо, у наступному сезоні побачимо деякі трансфери грузинських гравців, які можуть опинитись в Італії чи іншому топ-чемпіонаті.

– Якби не це жахливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну у лютому минулого року – чи відбувся би трансфер Хвічі в Наполі?

– Можливо, війна пришвидшила деякі процеси, але Хвіча вже переходив до іншого клубу, рано чи пізно. В цьому році це відбулось би. Той факт, що питання переходу Кварацхелії в якийсь європейський клуб було вирішене. Можливо, якісь моменти це пришвидшило, але загалом, Хвіча не залишився б у Росії, його перехід відбувся би.

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