"Хочеться якнайшвидше, але така проблема ахілла, що він трохи запалився. Я очікую, що через декілька днів почну бігову роботу, і після паузи на ігри збірних почну тренуватися з групою.

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Я так хочу, але побачимо, як буде нога реагувати на навантаження. Усе йде за планом. У ахілла така проблема, що іноді проходить за тиждень, а іноді чекаєш два місяці. Саме сухожилля ціле, не потрібно ніяких маніпуляцій. Просто треба, щоб вся рідина вийшла", – сказав Бущан у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, у поточному сезоні 28-річний голкіпер провів за Динамо 13 матчів, в яких пропустив 17 голів (ще у 5 поєдинках відстояв на нуль). Георгій пропустив частину чемпіонату через травму меніска, а пізніше йому зробили операцію на спині (видалення міжхребцевої грижі).

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