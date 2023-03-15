"Ярмоленко не досяг рівня готовності, необхідного для наступного матчу з Аль-Насром (17 березня, – прим.), але його повернення в команду дуже близько.

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Ми сподіваємося побачити його на полі з одноклубниками після паузи на матчі збірних", – цитує Реброва офіційний сайт Аль-Айна.

Нагадаємо, Ярмоленко травмувався 25 лютого у матчі Суперкубка ОАЕ з Аль-Шарджею (0:1).

До слова, капітан збірної України отримав виклик у національну команду на перший матч кваліфікації до Євро-2024 проти Англії (гра пройде 26 березня у Лондоні). Раніше в. о. головного тренера "синьо-жовтих" Руслан Ротань зазначав, що Ярмоленко має менше 50% шансів повноцінно підготуватися до поєдинку такого рівня.

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