"Вважаю, що не можемо створити багато моментів та їх реалізувати. Треба більше бити по воротах. Контроль – це добре, але треба забивати та перемагати вдома.

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В роздягальні ніхто не підбадьорював. Всі розуміють, що на цьому стадіоні не можемо програвати. Повинні завжди вигравати та більше забивати.

Я вийшов з запасу. Повинен був освіжити гру, бігти вперед, знайти свій момент та забити гол. Момент був, але не вийшло забити.

Зоря – нещасливий суперник? Не можу сказати, у чому проблема. Мені здається, що багато нових молодих хлопців. Я з оренди прийшов, багато з U-19. Треба зігратися та все прийде.

Час ще є. Зможемо все виправити та робити все, що можливо. Будемо слухати тренерів та виправляти все, що треба", – сказав Волошин у коментарі ПРОФутбол Digital.

Нагадаємо, Динамо після 18-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці, набравши 33 очки. У Зорі на чотири пункти більше.

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