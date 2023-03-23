У ніч із четверга на п'ятницю в Буенос-Айресі відбудеться контрольний матч між Аргентиною та Панамою. Гостьова команда буде представлена в дуже слабкому складі.

Головний тренер збірної Панами Томас Крістіансен відмовився їхати на перший матч збірної Аргентини в статусі чемпіона світу і відправив на товариську зустріч свого помічника разом із резервним складом. Він мотивував своє рішення складним календарем. 28 березня збірна Панами має зіграти вирішальний матч із Коста-Рікою в Лізі націй, і Томас Крістіансен визнав цю зустріч більш пріоритетною для своєї команди.

Аргентина оголосила заявку на матчі проти Панами та Кюрасао

Як інформує News Rebeat, наставник панамської збірної відмовився від поїздки в Буенос-Айрес і відправив туди свого помічника Хорхе Делі Вальдеса, а також резервний склад команди. Згідно з TyC Sports, у заявку збірної Панами потрапили 20 гравців, 14 з яких представляють місцевий чемпіонат.

Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні має намір випустити основний склад своєї команди і потішити вболівальників, які розкупили всі 83 тисячі квитків.

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