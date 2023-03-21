Керівництво Крістал Пелас нещодавно звільнило Патріка Вієйра після невдалої серії. "Орли" в 11 турах АПЛ набрала всього 5 очок і наблизилися до зони вильоту. Рятувати команду кличуть колишнього тренера Роя Ходжсона, який два роки тому працював з Крістал Пелас.

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Як повідомляє офіційний сайт "орлів", 75-річний тренер очолить команду до кінця сезону. Ходжсон працював з Крістал Пелас в період з 2017 по 2021 роки. У сезоні 2018/19 "орли" здобули 14 перемог в АПЛ перемог під керівництвом Роя Ходжсона, що є рекордом для клубу.

Нагадаємо, що Крістал Пелас посідає 12 місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 27 пунктів. "Орли" випереджають зону вильоту на три очки.

Roy Hodgson has been appointed Crystal Palace manager until the end of the season.



Paddy McCarthy will take the role as his assistant manager, and Ray Lewington returns as first-team coach.



Dean Kiely remains in his position as goalkeeping coach.



Welcome back, Roy.#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 21, 2023

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