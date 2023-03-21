Тренер-рекордсмен АПЛ повернеться до роботи – Крістал Пелас визначився з новим наставником
Легендарному тренеру Рою Ходжсону набридло відпочивати на пенсії.
Керівництво Крістал Пелас нещодавно звільнило Патріка Вієйра після невдалої серії. "Орли" в 11 турах АПЛ набрала всього 5 очок і наблизилися до зони вильоту. Рятувати команду кличуть колишнього тренера Роя Ходжсона, який два роки тому працював з Крістал Пелас.
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Як повідомляє офіційний сайт "орлів", 75-річний тренер очолить команду до кінця сезону. Ходжсон працював з Крістал Пелас в період з 2017 по 2021 роки. У сезоні 2018/19 "орли" здобули 14 перемог в АПЛ перемог під керівництвом Роя Ходжсона, що є рекордом для клубу.
Нагадаємо, що Крістал Пелас посідає 12 місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 27 пунктів. "Орли" випереджають зону вильоту на три очки.
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