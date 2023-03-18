"Ми не могли забити з пенальті, бо його не призначили. Судді призначили такий самий пенальті в ворота Хетафе, вони призначають їх усі, і це неприємно. Я не кажу, що ми були в невигідному становищі, я кажу, що не розумію, чому одні призначають, а інші ні. Якщо це не пенальті, то чому вони так довго ухвалювали рішення?

Голи Циганкова і піжонський пенальті у відеоогляді матчу Райо Вальєкано – Жирона – 2:2

Якщо це не пенальті, то чому так довго вирішували? Не існує наміру гравця зіграти рукою, тут або чорне, або біле. У Хетафе ми поставили такий самий пенальті, за ту саму дурість, але сьогодні його не призначили.

Це був матч, як ми і очікували, з багатьма моментами. Це в ДНК Райо грати так на своєму полі. Ми добре почали, але після 1:0 нам було важко. За рахунку 2:1 все було на їхньому боці, вони завдавали нам клопоту виходами 2 на 2 Ісі, діагоналями Альваро... У другому таймі ми пристосувалися і були достатньо хороші, щоб виграти гру.

Іраола добре попрацював над тим, як завдати нам проблем. Ми змінили позицію Іраоли для другого м'яча і стали більш компактними. З м'ячем ми – команда, яка створює, а Райо відібрав його у нас на 20 хвилин у першому таймі", – цитує Мічела Marca.

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