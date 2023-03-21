"Ці два матчі (проти Сербії та України) повинні були бути частиною підготовчого циклу і ми хотіли б підготуватися до них краще, натомість у нас виникло багато проблем. Як у вересні і листопаді, ми не змогли вкласти в команду те, що хотіли, так і цього разу ми хотіли б спробувати команду, яка може поїхати на чемпіонат Європи. Ми залишаємося оптимістами, підготуємо команду в останній момент, як на чемпіонаті світу U-20 у 2019 році, де ми дійшли до півфіналу.

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Можливо, з труднощів виникнуть якісь нові можливості. Ми повинні зробити ці ігри корисними з точки зору оцінки гравців, чи можуть вони конкурувати, щоб потрапити до 23-х. Ось про що я прошу хлопців: показати нам чи можуть вони вписатися в команду. У двох матчах гратимуть усі, проти Сербії – більш юні, проти України – більш досвідчена команда.

У Італії дуже молода команда, і для майбутнього це позитивний аспект. Ми б хотіли трохи "зістарити" команду, тому що вік має свою вагу. Проте всі вони цікаві гравці, сподіваюся, що хтось нас здивує", – поділився Ніколато в коментарі La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що Італія U-21 зіграє з Україною у товариському поєдинку (27 березня) в рамках підготовки до Євро-2023.

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