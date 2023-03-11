Хетафе мав відчутну перевагу упродовж першого тайму, але забив суперник – Собріно замкнув подачу партнера на дальній стійці. Гості відігралися на 60-й хвилині, коли Унал заробив і чітко реалізував пенальті.

Хетафе на останніх секундах вирвав скандальну нічию з Кадісом – команди пробили три пенальті й отримали дві червоні

Під завісу зустрічі арбітр Алехандро Ернандес призначив ще 2 одинадцятиметрові. Спочатку Кадіс вийшов вперед і отримав чисельну перевагу завдяки руці Дуарте (друга жовта). Суддя додав аж 10 хвилин, а фінальний свисток взагалі пролунав на 90+16. Капітан Кадіса Альфонсо Еспіно зіграв рукою у карному майданчику, і Ернандес після тривалого перегляду повтору знову вказав на "позначку". Унал спокійно оформив пенальтійний дубль – 2:2.