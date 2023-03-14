У матчі 26 туру Серії А між Міланом і Салернітаною була зафіксована несподівана нічия з рахунком 1:1. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Усі три м'ячі Олів'є Жиру в 2023 році були забиті головою, що є рекордом за цей період у топ-5 європейських чемпіонатах. Стільки ж м'ячів з другого поверху забили тільки форвард Наполі Віктор Осімхен і захисник берлінського Уніона Данільйо Духі. Про це інформує Opta.

Мілан вийшов без італійців і втратив перемогу над Салернітаною – Жиру бив через себе, відзначився і "обнулився"

11 років тому Жиру вже забивав Гільєрмо Очоа, але – в іншому чемпіонаті. Це був матч 2012 року в чемпіонаті Франції: Монпельє грав з Аяччо і переміг з рахунком 3:0. У тому сезоні Монпельє виграв золоті медалі Ліги 1...

Забити Жиру і компанії більше м'ячів у цій зустрічі завадив героїчний голкіпер Салернітани Очоа. Мексиканський воротар здійснив щонайменше три суперпорятунки, залишивши свою команду в грі. І не дарма – у другому таймі Булай Діа зрівняв рахунок і приніс своїй команді нічию.