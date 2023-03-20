Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вирішив внести лише одну зміну в заявку після невтішних новин – рокіровка відбулася на позиції воротаря.

Футбольна асоціація Англії оголосила про зміни в заявці національної збірної на перші відбіркові матчі до Євро-2024 проти Італії та України. Через травми розташування "Трьох левів" покинули воротар Нік Поуп, півзахисник Челсі Мейсон Маунт і нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.

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Повідомляється, що наставник збірної Англії Гарет Саутгейт вирішив викликати в розташування національної команди тільки одного воротаря – Фрейзера Форстера з Тоттенхема. Тренер вирішив не запрошувати нових гравців на позиції травмованих Маунта і Рашфорда.

Англія зіграє з Італією 23 березня в Неаполі та 26 березня прийме в Лондоні збірну України.

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