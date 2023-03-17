"Дуже важкий та сумний день для всіх нас. Але те, що зробила команда, варто поваги. Я дуже гордий бути її частиною. Гордий за кожного в команді. Вважаю, що ми провели чудову єврокампанію, враховуючи, що в нас ніхто не вірив та не вірить.

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Кожен матч ми доводили, що можемо грати та показувати результат. І робили це так, як вміли, завжди щиро та зі 100% віддачею. Грали за себе, за всю Україну. Вмотивовані власними мріями, настановами Ігора Йовичевича та вашою неймовірною підтримкою. Ми продовжимо працювати далі ще краще, я впевнений. Такі розгромні поразки роблять нас сильнішими. Вже не раз доводили, що вміємо працювати над помилками та розпочинати все з початку з новими силами", – написав Трубін у своєму Instagram.

В коментарях під постом своє послання залишив екс-воротар Севільї та збірної Іспанії Андрес Палоп, який в 2007 році в додатковий час забив Шахтарю та вивів свою команду в 1/4 фіналу Кубка УЄФА. "Ви герої. Ви тяжко працювали у дуже важких умовах. Цей результат став перепоною на вашому шляху, але ви дуже талановиті гравці.

Тепер вам треба думати тільки про одне: працювати і працювати ще більше, щоб досягти ваших командних та індивідуальних цілей. Великі команди видно у важкі моменти. Коли побачимось одного дня, обійму тебе", – написав Палоп.

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