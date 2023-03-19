"Коли я побачив, що Шахтар почав намагатися пресингувати, то сказав сам собі: "Це пиз**ць!". Також я не знаю, що трапилось із Трубіним – як не удар, так гол. Ну, не можна ж пропускати все, що летить у ворота! Чотири м'ячі він просто повинен був брати!

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Але якщо брати виступ Шахтаря загалом у єврокубках, то виступили вони вдало. У Лізі чемпіонів непогано грали, Ренн пройшли. До того ж, у них молода команда.

А взагалі, я вважаю, що Йовічевичу треба бути скромнішим. Мені не сподобалися останні його інтерв'ю, де він скаржився на переїзди, казав, що у нього молода команда. Це просто відмовки! Йому потрібно визнати, що у матчі-відповіді з Фейєнордом він обрав неправильну тактику", – сказав Сабо у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Шахтар після вильоту з Ліги чемпіонів (3 місце у групі) дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи, де у боротьбі за чвертьфінал поступився Фейєнорду з загальним рахунком 2:8 і вилетів з подальшого розіграшу турніру.

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