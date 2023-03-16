Головний тренера "містян" Пепа Гвардіола назвав чотири команди, які, на його думку, наразі найкращі в європейському футболі. На перше місце він поставив Наполі. Наставник італійського клубу не оцінив комплімент від колеги.

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"Я не відчуваю гордості, я нічого не відчуваю. Я знаю цю гру, яку всі роблять, щоб тиснути на інших. Чи ставимо ми Наполі перед Манчестер Сіті? Якщо вони можуть витратити 900 мільйонів євро порівняно з нашими 9 мільйонами, на це має бути причина. Слова Гвардіоли – це гра, спрямована на те, щоб збити нас з ніг" – цитує Goal наставника неаполітанців.

Нагадаємо, що Наполі по сумі двох матчів здолав Айнтрахт (5:0) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та вперше у своїй історії вийшов у чвертьфінал турніру. Також підопічні Спаллетті посідають перше місце в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи найближчого переслідувача на 18 очок.

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