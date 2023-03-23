Вже колишній головний тренер Львова Олег Дулуб висловився щодо співучасті Білорусі у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

"Це іспанський сором. Це, перш за все, для людей, які мають совість. Ти співпереживаєш і думаєш, що ти, значить, теж десь винен.

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Десь щось зробив не так, якщо ми дійшли до тієї точки, що з території Білорусі летять ракети в бік України", – сказав Дулуб на YouTube-каналі Закрутка.

Нагадаємо, білоруського фахівця 21 березня звільнили з поста головного тренера Львова. Раніше наставник мав досвід роботи з Карпатами та Чорноморцем.

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