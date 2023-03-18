"У нас є тренер, який може тренувати 3 команди. Наш футбол на дуже високому рівні, якщо один тренер тренує дві збірні та клуб. Це щось нове. Не знаю, що сказати. Такого я ще не бачив. Це катастрофа.

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Чи погодився б я поєднувати посади в клубі та збірній? Ніколи в житті, я ж нормальна людина. А тут ще й молодіжна збірна. Це треба три голови мати, як у Змія Горинича, щоб кожна голова відповідала за щось одне", – резюмував Вернидуб в інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, Ротань ще очолює молодіжну збірну України та Олександрію. Першим екзаменом для легенди Дніпра на чолі головної команди країни буде матч проти Англії у відборі до Євро-2024 (26 березня).

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