"Відповідальні не тільки клуб, менеджер і персонал. Гравці повинні бути залучені в цю ситуацію, тому що настав час змінити її, якщо Тоттенхем хоче змінитися. Якщо вони хочуть продовжувати в тому ж дусі, вони можуть змінити менеджера, ще багатьох менеджерів, але ситуація не зміниться. Повірте мені.

Можливо, у минулому щось ще могло змінитися. Але тут ми вже давно до цього звикли. Клуб несе відповідальність за трансферний ринок, кожен тренер, який залишився тут, несе відповідальність. А гравці? Де гравці?

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З мого досвіду я можу сказати вам, що якщо ви хочете бути конкурентоспроможними, якщо ви хочете битися, ви повинні поліпшити цей аспект. І я можу вам сказати, що цей наш аспект наразі дуже, дуже низький. Я бачу футболістів, які грають самі за себе. Тому що вони звикли до цього тут, вони просто звикли. Вони не грають тут заради чогось важливого. Вони не хочуть грати під тиском, вони не хочуть нервуватися.

Попереду 10 ігор, і деякі люди думають, що ми ще можемо боротися. За що боротися з таким духом, таким ставленням, такою віддачею? За що? За сьоме, восьме, десяте місце? 11 гравців виходять на поле. Але я бачу 11 егоїстів, я бачу тих, хто не хоче допомагати один одному і не вкладає своє серце. Я не звик до такого становища. Я дуже засмучений, і кожен має взяти на себе свою відповідальність.

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Набагато краще заглибитися в проблему, тому що проблема в тому, що вкотре ми показали – ми не команда. До сьогоднішнього дня я волів приховувати цю ситуацію і намагався говорити, поліпшувати настрій, ситуацію словами. Так було багато разів.

Якщо порівнювати минулий сезон і цей, то нам потрібно додавати, але зараз ми гірші в психологічному аспекті. Коли ви не команда, все може перевернутися за кілька хвилин. Сьогодні – типова ситуація", – наводить слова Конте ВВС.

Нагадаємо, Тоттенхем посідає 4 місце в АПЛ, що дає право на путівку в Лігу чемпіонів, але конкуренти мають два матчі в запасі. "Шпори" нещодавно грали у 1/8 фіналу ЛЧ, але віддали путівку у чвертьфінал Мілану (0:1,0:0).

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