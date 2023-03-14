– Якщо говорити про гроші від трансферу Мудрика. Як вони впливають на справи клубу?

– Якщо до цього ми говорили про операційну діяльність, про зарплати футболістів та деякі трансфери, то продаж Мудрика дозволить нам розрахуватися з боргами. Ви ж знаєте про цю ситуацію. ФІФА випустила Annex 7, дозволивши піти всім іноземним футболістам. У нас утворилося багато боргів, бо ми всіх на виплату брали. А це десятки мільйонів доларів.

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Звичайно, продавши Мудрика, ми можемо розрахуватися з клубами. Адже, з одного боку, ФІФА забрала у нас футболістів, а з іншого ніхто не сказав нам, що за ці борги ми розраховуватися не будемо. Ні. Клуби пишуть, подають до ФІФА на нас. І ФІФА повертається до нас, призначає арбітрів, намагаються вести з нами переговори щодо цих боргів.

Я говорю: "Ви цікаві хлопці. Спочатку у нас забрали, а тепер кажете, щоб ми платили. Тож поверніть нам гравців, ми їх продамо і заплатимо всі борги". А у відповідь тиша. І зараз виходить, що у нас є один судовий процес проти ФІФА за те, що вона ухвалила рішення, яке повністю суперечить усім ринковим і, зокрема, футбольним нормам. Ми у суді все показали.

Але просто в СAS у ФІФА виграти неможливо, там така система, що технічно тобі ніколи не виграти. Я по цій ситуації зробив дуже багато заяв у Європі, бо це треба міняти. Адже ФІФА стає над законом. Щоб ви розуміли. Якщо ви судитеся в CAS – наприклад, футболіст проти клубу, – призначається троє суддей. Одна сторона призначає суддю, друга також, а президент призначається двома суддями, яких обрали сторони. Президент має право вето на всі моменти, він голова судового органу.

Але коли з'являється ФІФА як одна із сторін процесу, головного суддю призначає CAS. А щоб ви розуміли, 80% доходу СAS йде від ФІФА, вони контролюють повністю CAS, у наглядовій раді якого сидять представники ФІФА. Як вважаєте, якого президента вони призначать? Лояльного до ФІФА.

Тому виграти неможливо. Тому ми зараз йдемо до Федерального суду [Швейцарії], до Єврокомісії. І йтимемо до кінця, бо те, що вони зробили, це просто обкрадання українських клубів. І це не є толерантною позицією під час війни. Коли весь цивілізований світ нас підтримує, а така всім відома організація нас топить.

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Більше того, вони не виходять на контакти, не допомагають жодним чином. Добре, ви тут забираєте [футболістів], але з боргами розберіться тоді. Ідіть до тих клубів, яким ми заборгували, говоріть з ними, анулюйте борги. ФІФА обрала політику повного ігнорування українських клубів та українського футболу.

– На якому етапі цей судовий процес зараз?

– Наступного тижня ми подаємо до Єврокомісії, бо ФІФА порушила повністю антимонопольне законодавство Європи цим рішенням. І коли ми отримаємо повне рішення CAS, весь текст будемо подавати до Федерального суду. Але там не всі кейси приймають. Але цей суддівський корпус, створений в СAS, не дозволяє цю справу виграти взагалі. Тому змінюватимемо систему.

Розумієте, ФІФА – це орган, що стоїть над державами. Туди достукатися, щоб вони ухвалили нормальне рішення, нереально. Але ми хочемо, щоб світ знав, як вони вчинили з українськими клубами.

– Щодо цих гравців, яких ви втратили через правило ФІФА. Ви ще розраховуєте їх хоч якось продати? Чи готові, що ФІФА продовжить дію цього правила, і цих гравців ви втратили вже безповоротно?

– Ніхто не знає, яке рішення ухвалить ФІФА, все залежатиме від цього, – резюмував Палкін в інтерв'ю Tribuna.

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