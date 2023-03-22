Перший віце-президент УАФ Олексій Михайличенко розповів, чому виконувачем обов'язків наставника "синьо-жовтих" став Руслан Ротань.

"Дуже багато гравців пройшли через руки Руслана Ротаня. Він їх дуже добре знає.

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Так, ми очікуємо (ймовірно, Сергія Реброва, – прим.)... У Ротаня зараз є робота в Олександрії.

Брати тренера на одну гру... Для того, щоб увійти в цей шлях, потрібен час. А часу немає. Тому це обмірковане рішення", – сказав Михайличенко у коментарі "Футбольному формату".

Нагадаємо, 26 березня збірна України проведе перший офіційний матч під керівництвом тимчасового наставника Руслана Ротаня – проти збірної Англії на Уемблі. За три дні до цього – у четвер, 23 березня – українська команда запланувала зіграти контрольну зустріч з Брентфордом.

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