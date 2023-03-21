"Ми повинні присвятити себе грі та робити це якнайкраще. Якщо вони вирішили, що це офсайд, значить так і було. Потрібно прийняти це і ніколи не сумніватись у системі.

Анчелотті має претензії до арбітрів через скасований гол у ворота Барси: "Ви думаєте, що там був офсайд?"

Ця система виглядає надійнішою, ніж в інших турнірах. Рішення ухвалюються об'єктивніше і швидше. Нехай навіть на два сантиметри – це офсайд. Всі технології, що гарантують об'єктивність, вітаються", – цитує захисника El Partidazo de COPE.

Нагадаємо, що у 26 турі Ла Ліги Барселона приймала мадридський Реал. Асенсіо вивів свою команду вперед, але його гол скасували через офсайд після перегляду VAR. У підсумку "вершкові" програли з рахунком 1:2. Рішення арбітра викликало жаркі суперечки в іспанській пресі.

Барселона здобула чемпіонську перемогу в драматичній битві з Реалом – каталонці відірвалися на 12 очок