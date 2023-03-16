"Це вже не футбол": Анчелотті і Клопп шоковані пенальті, з якого почалися 7:0 Манчестер Сіті
Головні тренери Реала і Ліверпуля обговорили дивне трактування гри рукою на рівні Ліги чемпіонів.
Під завісу зустрічі захисник "червоних" Костас Цімікас торкнувся м'яча рукою після рикошету від власного стегна. Рефері Фелікс Цвайєр пішов дивитися повтор, але пенальті не призначив. Анчелотті згоден з цим рішенням, проте не розуміє, чому днем раніше Ман Сіті таки отримав 11-метровий за руку оборонця РБ Лейпциг Бенжаміна Хенрікса.
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"Після матчу ми поговорили з Клоппом і погодились, що це не гра рукою. Також згадали божевільний пенальті, який поставили у ворота Лейпцига. З таким треба бути обережним, бо це вже не футбол. Такий пенальті у Лізі чемпіонів... Я не думаю, що хтось помітив дотик рукою. Навіть Гвардіола нічого не побачив, ніхто з гравців Сіті не вимагав пенальті", – наводить слова Анчелотті Goal.
Додамо, що Реал отримав 3 пенальті в нинішній ЛЧ і всі реалізував. Завтра о 13:00 відбудеться жеребкування наступної стадії, на якому мадридці дізнаються нового суперника.
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