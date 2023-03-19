Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко вказав на своїх фаворитів у складі "гірників".

"Я вважаю, що Конопля – один із найкращих гравців Шахтаря, які прогресують. Також назву Бондаря та Судакова.

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Для мене це хлопці, які мають постійно грати та набиратись досвіду", – сказав Левченко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Шахтар з тріском вилетів з Ліги Європи, поступившись Фейєнорду в 1/8 фіналу турніру з загальним рахунком 2:8. У чемпіонаті України справи у "гірників" йдуть краще: після 17-ти турів вони набрали однакову кількість очок з СК Дніпро-1, але мають гру у запасі.

Вже сьогодні, 19 березня, донеччани у матчі з Рухом спробують вирватись в одноосібні лідери УПЛ. Початок зустрічі о 15:00.

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