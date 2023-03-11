Циганик: Динамо повинно прокинутися – у них банально нема іншого виходу
Відомий журналіст Ігор Циганик поділився очікуваннями від матчу 17-го туру УПЛ між СК Дніпро-1 та Динамо.
"Надзвичайно складно прогнозувати цей матч, тому що дуже невдало зіграли і СК Дніпро-1, і Динамо минулого туру. Дніпряни втратили очки з Олександрією, дозволивши Шахтарю зрівнятися з ними у турнірній таблиці. Тому гра проти киян для них стає черговим складним випробуванням.
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Є деякі кадрові втрати у лінії захисту, але загалом склад повинен бути оптимальним. Команда готується на серйозний матч, але чисто психологічно буде непросто.
Динамо повинно прокинутися після Інгульця. У них банально нема іншого виходу, більше так не можна помилятися. Команда і тренерський штаб мають зробити правильні висновки. На мою думку, там вистачає досвіду та кваліфікації, щоб зібратися на такий важливий поєдинок", – сказав Циганик у коментарі РБ.
Нагадаємо, дуель між дніпровською та київською командами відбудеться у неділю, 12 березня. Початок зустрічі о 13:00.