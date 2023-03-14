Каталонський клуб мінімально поступився Атлетіко, але наш легіонер встиг запам'ятатися кількома ефектними моментами.

Моменти Циганкова і VAR-драма останніх хвилин у відеоогляді матчу Жирона – Атлетіко

Один з них трапився на 54-й хвилині. Циганков на правому фланзі красиво прибрав Янніка Карраско і вивалився на ударну позицію, але "прошити" Облака не вдалося. "Не кажіть "якість", скажіть "Віктор Циганков", – офіційний Twitter Жирони не шкодував компліментів для новачка.

Нагадаємо, каталонці придбали Циганкова у Динамо всього за 5 млн євро, але кияни отримають чималу частину з можливого перепродажу хавбека. Перед Атлетіко українець мав серію з 3 результативних матчів, в яких відзначився голом та 3 асистами.

Циганков ледь не покарав Сімеоне – топ-момент і пас під вихід сам на сам не врятували Жирону від поразки Атлетіко