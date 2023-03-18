Циганков оформив дубль за Жирону – українець двома голами покарав давніх кривдників Зозулі
Віктор Циганков повернувся на результативний шлях у матчах за Жирону.
Українець завершив поєдинок проти Атлетіко без результативних дій, але виправився у новому турі чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано.
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Циганков відзначився голом на 29-й хвилині зустрічі. Воротар відбив удар Кастельяноса, але наш легіонер першим прибіг на добивання. Для Віктора це другий гол за Жирону на додаток до трьох асистів.
Райо Вальєкано доволі швидко знову вийшов вперед, але по перерві Циганков оформив дубль. На 52-й хвилині Віктор ударом у дотик пробив повз кіпера і забив свій другий гол у поєдинку і третій за Жирону.
Нагадаємо, Райо Вальєкано свого часу мав конфлікт з іншим українцем – Романом Зозулею. Фанати "бджіл" зацькували нашого форварда за вигаданий фашизм.
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