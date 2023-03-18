Віктор Циганков повернувся на результативний шлях у матчах за Жирону.

Українець завершив поєдинок проти Атлетіко без результативних дій, але виправився у новому турі чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано.

Зінченко визнаний найкращим лівим захисником світу – культове видання захоплюється українцем

Циганков відзначився голом на 29-й хвилині зустрічі. Воротар відбив удар Кастельяноса, але наш легіонер першим прибіг на добивання. Для Віктора це другий гол за Жирону на додаток до трьох асистів.

Este a sido el Gol de Tsyhankov pic.twitter.com/rdL8M8QVpM — La Tsyhaneta ️? (@GxlDeTsyhankov) March 18, 2023

Райо Вальєкано доволі швидко знову вийшов вперед, але по перерві Циганков оформив дубль. На 52-й хвилині Віктор ударом у дотик пробив повз кіпера і забив свій другий гол у поєдинку і третій за Жирону.

Este a sido el segundo gol del de Tsyhankov pic.twitter.com/XvNEbk7C7d — La Tsyhaneta ️? (@GxlDeTsyhankov) March 18, 2023

Нагадаємо, Райо Вальєкано свого часу мав конфлікт з іншим українцем – Романом Зозулею. Фанати "бджіл" зацькували нашого форварда за вигаданий фашизм.

Зінченко вилетів з Ліги Європи – Арсенал пропустив фантастичний гол з центра поля та програв Спортінгу в серії пенальті