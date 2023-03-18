Обидва клуби підходили до дуелі з негативними серіями в останніх матчах. Жирона зазнала двох поразок поспіль (від Хетафе та Атлетіко), натомість Райо не знав смаку перемог аж у п’яти турах (три нічиї, дві поразки), випавши із єврокубкової зони.

Вже на першій хвилині виник момент біля воріт гостей. М’яч завис над штрафним майданчиком, Циганкову не вдалося винести його головою, тож Комесанья стріляв у ближній кут – поруч зі стійкою. Гра на якийсь час заспокоїлась. Жирона періодично навіть домінувала, щоправда, до ударів справа не доходила. Український легіонер подав кілька кутових, а також активно допомагав партнерам в обороні.

Старт веселощам поклав Ісі Паласон. Хавбек Райо розпочав пристрілку на 17-ій хвилині, коли його гарматний удар Гаццаніга парирував перед собою. А вже через шість хвилин Ісі змістився з правого флангу і приклався метрів з 30-ти – м’яч по красивій траекторії залетів у дев’ятку.

Шедевр господарів не вибив Жирону з колії. Минає ще шість хвилин і цього разу святкують гості. Все просто: подача з лівого флангу, удар Кастельяноса головою парирує голкіпер, але на добиванні – Циганков! Другий м’яч нашого топа за іспанський клуб – рахунок 1:1.

Та це ще не все. Зовсім скоро Оскар Трехо, обігравши двох опонентів і пробивши під поперечку, вдруге виводить Райо вперед. А на 37-ій хвилині господарі мали розкішний шанс ледь не закрити гру. Альваро Гарсія заробив 100-відсотковий пенальті, який взявся пробивати Трехо. Гаццаніга потягнув його удар із "позначки", проте рефері Пабло Гонсалес змусив пробивати ще раз. Цього разу Трехо вирішив розіграти 11-метровий: покотив убік на Паласона, а той вліпив над поперечкою. Інтрига вижила до другого тайму.

У перерві Мічел зняв з гри Гутьєрреса, замість якого вийшов Хаві Ернандес (не Креус, щоправда). І свіженький гравець зовсім скоро вирізав класну подачу у центр штрафного майданчика господарів. Циганкову залишалося переправити м'яч у сітку – 2:2! Дубль українця, який вдруге опинився у потрібному місці. І взагалі – перший дубль футболіста з України в історії Ла Ліги! (загалом у списку шість наших прізвищ).

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Віктор спіймав кураж і йому вдавалося практично все. На 60-ій хвилині він вирізав майже від кутового прапорця шикарну подачу на Кастельяноса. Той пробивав потужно і в дотик – кіпер Райо потягнув м'яч із великими труднощами. Господарі помітно підсіли фізично, натомість Жирона перебрала ініціативу. Моментами її домінування на полі було тотальним.

В останню десятихвилинку команди, схоже, погодилися на гросмейстерську нічию. Сил ставало все менше, як і гостроти біля тих чи інших воріт. Підсумкові 2:2, як і у першому колі на Монтіліві. Райо залишається на проміжному восьмому місці (36 очок). Жирона з 31-м балом йде одинадцятою.

Що там із персональною статистикою Віктора Циганкова? Наш вінгер провів сьомий матч (п’ятий – зі старту) за Жирону у Ла Лізі і вже має шість балів за системою "гол + пас" (3 голи, 3 асисти). Дуже солідний показник, враховуючи рівень команди, якою є скромний середняк чемпіонату. Проте ще більше, ніж красиві цифри, тішить око впевненість, з якою колишній динамівець поводиться на полі.

Сьогодні він знову виконав величезний об’єм роботи: регулярно повертався в оборону, виконував кутові, часто вривався у зону центрфорварда, звідки й забив два свої м’ячі. Навіть Twitter Жирони не втримався, креативно видозмінивши прізвище Віктора – "Циголков". Найкращий гравець матчу! Та й статистичний портал Sofa Score нагородив Циганкова найвищим балом з-поміж усіх учасників матчу – аж 8,7! Тепер потрібно втримати цю високо підняту планку.

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