Циганков оформив дубль у ворота Райо Вальєкано, ставши головним героєм зустрічі. Після цього українець отримав свою порцію захоплення.

Голи Циганкова і піжонський пенальті у відеоогляді матчу Райо Вальєкано – Жирона – 2:2

Ла Ліга у своєму Instagram присвятила українцю одразу два пости. Спочатку опублікувавши світлину Віктора під час святкування першого гола, підписавши її "Цей гравець...". Після того, як Циганков оформив дубль, опублікували ще одне фото з Віктором, підписавши його "ЦиганГол".

У схожій манері Жирона привітала свого гравця з двома м'ячами у ворота, назвавши його "ЦиГолковим". Нагадаємо, українець дублем приніс нічию Жироні у грі з Райо Вальєкано (2:2).

Циганков оформив дубль у ворота Райо Вальєкано – українець переписує історію і отримує від Жирони нове прізвисько