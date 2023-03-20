Віктор Циганков оформив дубль у матчі проти Райо Вальєкано в рамках 26 туру Прімери. Іспанська преса і фанати Жирони вражені грою українця.

Вінгер збірної України – найкращий гравець Ла Ліги за системою гол+пас з моменту свого дебюту в каталонському клубі. Жоден інший футболіст не може похвалитися схожими цифрами. На Естадіо Вальєкас Циганков видав справжнє шоу, забивши два м'ячі та врятувавши Жирону від поразки.

Циганков оформив дубль за Жирону – українець двома голами покарав давніх кривдників Зозулі

Фанати "біло-червоних" співають вихованцю Динамо дифірамби і пророкують трансфер у Манчестер Сіті. Щоправда з умовою – не менше 50 мільйонів Євро. Гвардіолі та Ко вже порадили збирати кошти.

Іспанська преса теж захоплюється перформансом Циганкова. Зокрема, авторитетне видання AS присвятило йому окремий матеріал. Що писали про нашого футболіста та з яким легендарним гравцем Реала його порівнюють, дивіться у черговому випуску на Youtube-каналі "Футбол 24".