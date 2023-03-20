Український легіонер Віктор Циганков потрапив у топ-11 найкращих в Іспанії.

Півзахисник Жирони Віктор Циганков потрапив у символічну збірну 26-го туру іспанської Ла Ліги за версіями статистичних порталів SofaScore та WhoScored.

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Нагадаємо, 25-річний українець оформив дубль у матчі з Райо Вальєкано (2:2). SofaScore поставила нашому земляку найвищу оцінку серед усіх одинадцяти – 8,7 бала. WhoScored оцінив гру українця у 8,4 бала (більше набрали лише Давід Сілва (Реал Сосьєдад) та Єремі Піно (Вільяреал)).

Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів за Жирону 7 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 3 асисти.

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