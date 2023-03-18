Півзахисник Жирони Віктор Циганков отримав новий шанс у чемпіонаті Іспанії, потрапивши до стартового складу на гру 26-го туру проти Райо Вальєкано.

Циганков вп'яте поспіль опинився у стартовому складі Жирони на гру з Райо Вальєкано. У попередній грі команда українця мінімально програла Атлетіко (0:1), а Віктор був одним з найгостріших у складі жиронців. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією можна на "Футбол 24", а переглянути гру в прямому ефірі – на MEGOGO.

Стартовий склад Жирони: Гассаніга – Гутьєррес, Арнау, Давід Лопес, Буено – Ромеу, Іван Мартін, Борха Гарсія – Рікельме, Кастельянос, Циганков.