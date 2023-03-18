Циганков знову в старті Жирони: склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
18 березня 2023 - Читать на русском
Півзахисник Жирони Віктор Циганков отримав новий шанс у чемпіонаті Іспанії, потрапивши до стартового складу на гру 26-го туру проти Райо Вальєкано.
завершено
23’ Ісі Паласон
34’ Оскар Трехо
Віктор Циганков 29’
Віктор Циганков 52’
23’ Ісі Паласон
29’ Віктор Циганков
34’ Оскар Трехо
52’ Віктор Циганков
Циганков вп'яте поспіль опинився у стартовому складі Жирони на гру з Райо Вальєкано. У попередній грі команда українця мінімально програла Атлетіко (0:1), а Віктор був одним з найгостріших у складі жиронців. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією можна на "Футбол 24", а переглянути гру в прямому ефірі – на MEGOGO.
Стартовий склад Жирони: Гассаніга – Гутьєррес, Арнау, Давід Лопес, Буено – Ромеу, Іван Мартін, Борха Гарсія – Рікельме, Кастельянос, Циганков.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter