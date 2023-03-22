Один з головних талантів каталонської команди ніяк не може повернутися на поле. Педрі отримав пошкодження в матчі проти Манчестер Юнайтед в Лізі Європи. Очікувалось, що він зіграє в Класіко, яке відбулося 19 березня, але гравець відчув дискомфорт на тренуванні та пропустив зустріч.

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Як повідомляє Relevo, півзахисник навряд чи встигне відновитися від травми стегна до півфінальної гри у Кубку Іспанії. Однією з причин видання називає рецидив, який трапився через те, що Педрі поспішав з відновленням. Терміни повернення на поле поки що не називаються. Барселона хоче дати час гравцю набрати форму.

Таким чином, іспанець пропустить матч з Ельче в Ла Лізі, який заплановано на 1 квітня, а також матч-відповідь Кубка Іспанії проти мадридського Реала, який відбудеться 5 квітня. В цьому сезоні Педрі зіграв за Барселону в 30 матчах та забив сім голів.

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